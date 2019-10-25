В Киеве тарифы на тепло в начале отопительного сезона меняться не будут. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

Отмечается, что украинцы будут платить за тепло так же, как и раньше.

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"Хочу прояснить формальную сторону этого вопроса. Предельный тариф 1400 грн утвержден на услугу по поставке тепловой энергии. Сегодня существуют тарифы на услуги по централизованному отоплению. В Киеве это 1654 грн. Это разные вещи, их невозможно сравнивать. Этот вопрос будет рассматриваться в судах", - сказал Пантелеев.

Ранее сообщалось, что в домах украинцев начали включать тепло, кроме кроме Одесской и Херсонской областей.