Тарифы на тепло в Киеве: что ждет украинцев [ Редактировать ]
В Киеве тарифы на тепло в начале отопительного сезона меняться не будут. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.
Отмечается, что украинцы будут платить за тепло так же, как и раньше.
"Хочу прояснить формальную сторону этого вопроса. Предельный тариф 1400 грн утвержден на услугу по поставке тепловой энергии. Сегодня существуют тарифы на услуги по централизованному отоплению. В Киеве это 1654 грн. Это разные вещи, их невозможно сравнивать. Этот вопрос будет рассматриваться в судах", - сказал Пантелеев.
Ранее сообщалось, что в домах украинцев начали включать тепло, кроме кроме Одесской и Херсонской областей.
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