Герцоги Кембриджские задолго до свадьбы заключили тайный брачный контракт. Об этом рассказала писательница Кэти Николь в своей новой книге "Кейт: Будущая королева"

По словам автора книги, Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям в 2007 году после ссоры уехали на Сейшелы, где они заключили между собой договоренность.

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"На райском острове Уильям пообещал Кейт, что будет с ней всегда", - поделилась Николь и добавила, что согласно брачному договору, пара договорилась все проблемы решать вместе и завести троих детей.