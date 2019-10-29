Настя Каменских похвасталась сексуальным снимком в купальнике [ Редактировать ]
Украинская артистка Настя Каменских показала сексуальный снимок с отдыха. Соответствующее фото она выложила на своей странице в Instagram.
В кадре звезда позирует в черном купальнике, прикрытым парео.
Подписчики отметили, что артистка уже успела загореть и похудеть. Судя по комментариям, многим понравилась новая фотография Насти, ее расхвалили за фигуру и прекрасное лицо.
Раньше сообщалось о том, что Настя Каменских показала фото в прозрачном белье. А также Каменских обвинили в пошлости.
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