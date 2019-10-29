Во вторник, 29 октября, в Конгрессе США республиканец Энди Барр предложил ввести новые санкции против трубоукладочных судов и иностранных субъектов, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.

Законопроект предлагает запретить въезд на территорию США физическим лицам, которые помогают указанным судам и субъектам в строительстве трубопроводов для экспорта определенных видов российской энергии.

Кроме того, в документе говорится о предоставлении президенту страны полномочий, по которым он сможет вводить санкции против субъектов, которые "оказывают финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям, осуществляющим поддержку экспорта некоторых видов российских энергоносителей".

Барр считает, что посредством "Северного потока - 2" Россия распространяет свое влияние в Европе.

Ранее сообщалось, что в Nord Stream-2 готовятся к санкциям.