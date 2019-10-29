Каждого родителя беспокоит вопрос достаточного количества витаминов в организме их детей. В идеале дети должны получать витамины из сбалансированного, здорового питания, которая включает в себя: молочные продукты (сыр, йогурт, творог), свежие фрукты и овощи, белок (курица, мясо, рыба), а также цельнозерновые продукты.

Учитывая современный образ жизни родителей, обеспечить здоровым питанием и ввести необходимые продукты в рацион современного ребенка практически невозможно. Вот почему педиатры могут рекомендовать родителям ежедневно дополнять рацион ребенка поливитаминными или минеральными добавками.

Каким детям нужны витамины?

Безусловно, каждый детский организм нуждается в витаминах. Одни получают их с продуктов питания, другие - принимая витамины, комплексы витамин и минералы в форме капсул, таблеток или сиропов. Ко второй группе детей относятся те, кто не употребляет достаточное количество молочных, цельнозерновых продуктов, а также овощей, зелени и фруктов. Также дополнительный прием витаминов необходим тем детям, которых очень сложно заставить питаться и тем, у кого имеются хронические заболевания пищеварительной системы и нарушения в обмене веществ. Потребность организма в витаминах возникает у детей, которые едят много фаст-фуда и полуфабрикатов. Также и у тех, кто пьет много газированной воды, которая вымывает витамины и минералы из тела. Дополнительные вещества необходимы и тем, у кого ограниченная в полезных веществах диета (вегетарианская, веганская). Особенно в витаминах нуждается ребенок у которого постоянно упавший иммунитет.

То, что необходимо детскому организму

В случае дефицита витаминов их выбор может быть сложным и длительным. Аптеки, специализированные магазины предлагают огромный выбор детских витаминов. Например, комплекс витамин для детей бывает сложно подобрать, исходя из разнообразия форм выпуска (таблетки, сиропы, капсулы, порошки) и большого количества брендов. Нужные витамины для детей поможет подобрать педиатр, учитывая все особенности организма ребенка. Важно учитывать, что могут появиться побочные эффекты при приеме витаминов. По составу витамины могут быть такими, что имеют в своем составе только один конкретный витамин (витамин А, витамин С…), они также называются моновитаминами. Содержащие несколько витаминов одновременно называются поливитаминами. Также ребенку могут назначить витаминно-минеральный комплекс. Это комплекс в состав которых входят как витамины, так и минералы.

Из большого количества витаминов ребенок нуждается в нескольких самых важных для его развития и здоровья, дефицит которых может привести к неприятным последствиям как со стороны здоровья, так и в развитие. Среди них:

витамин А необходим для роста и развития; восстановления тканей и костей; для здоровой кожи, глаз и иммунитета. Хорошими источниками будут: молоко, сыр, яйца и желто-оранжевые овощи, такие как морковь, ямс и тыква;

витамин B и семейство витаминов группы В - В2, В3, В6 и В12 - помогают в метаболизме, выработке энергии, а также для поддержания системы кровообращения и нервной системы. Хорошие источники включают мясо: курицу, рыбу, орехи, яйца, молоко, сыр, бобовые культуры;

витамин С способствует здоровью мышц, соединительной ткани и кожи. Источники: цитрусовые, клубника, киви, помидоры и зеленые овощи, такие как брокколи;

витамин D: способствует образованию костей и зубов, а также помогает организму усваивать кальций. Хорошие источники включают молоко и жирную рыбу, такую как лосось и скумбрия. Лучший источник витамина D - солнечный свет;

Кальций помогает строить крепкие кости по мере роста ребенка;

Железо строит мышцы и играет важную роль в здоровье эритроцитов. Дефицит железа представляет собой риск в подростковом возрасте, особенно для девочек, когда у них начинается менструация. Хорошие источники включают говядину и другое красное мясо, индейку, свинину, шпинат, бобы и чернослив.

Где купить?

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