В Днепре произошло тройное ДТП с пострадавшими [ Редактировать ]
Во вторник, 29 октября, в Днепре на пересечении улиц Алексеенко и Антоновича произошла авария. Отмечается, что ДТП случилось с участием Daewoo, Mercedes и Hyundai. В инциденте пострадал 28-летний мужчина, передает "Информатор".
По предварительной информации, автомобиль Daewoo двигался вниз по улице Алексеенко. На перекрестке он влетел в Mercedes, который в свою очередь въехал в Hyundai. Пострадал водитель Daewoo. Его госпитализировали.
На месте образовалась пробка по всем направлениям. Детали происшествия будут выяснять правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Днепре произошло серьезное ДТП, а также водитель задавил маму с ребенком на переходе.
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