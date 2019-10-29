Гороскоп неудачи на 30 октября: кому грозит опасность [ Редактировать ]
Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на 29 октября .
И вот, тройка неудачников этого дня:
1. Овен
Представителей этого знака зодиака ожидает беда. Вам стоит обратить внимание на людей, которые вас окружают.
2. Козерог
Рожденные под этим знаком зодиака будут чувствовать дискомфорт в этот день. Вам будет казаться, что вы никому не нужны, но это не так.
3. Скорпион
Представителей данного знака звезды не полюбили и в этот день вам предстоит справится с немалым количеством трудностей.
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь.
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