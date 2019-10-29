Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на 29 октября .

И вот, тройка неудачников этого дня:​

1. Овен

Представителей этого знака зодиака ожидает беда. Вам стоит обратить внимание на людей, которые вас окружают.

2. Козерог

Рожденные под этим знаком зодиака будут чувствовать дискомфорт в этот день. Вам будет казаться, что вы никому не нужны, но это не так.

3. Скорпион

Представителей данного знака звезды не полюбили и в этот день вам предстоит справится с немалым количеством трудностей.

Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь.