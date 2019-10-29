Із фронтового міста Маріуполь перетворився на одне з найбезпечніших в Україні. Про це в кулуарах Інвестиційного форуму заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, порівнюючи стан міста 5 років тому і зараз. Він наголосив: тут відбуваються економічні та інвестиційні зрушення. На форумі - понад сто інвесторів, готових вкладати гроші у цей регіон.

"Такие форумы, я думаю здесь будет более 100 инвестиционных проектов и мои колеги, например французы объявят об очень прекрасном проекте, который у нас есть, о водообеспечении это очень позитивный месседж но есть проблемы, которые некоторые зависят от нас, некоторые от международников. Я озвучил вчера на кабинете министров - это ограничение возможностей при кредитовании субьектов предпринимательской деятельности, которые находятся в Мариуполе, они не могут сдавать свое имущество в залог потому что Нацбанк установил высокие условия риска - это сдерживает инвестирование", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.