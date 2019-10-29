Не так закони ухвалювали, як сварились. Народні депутати сьогодні півдня з’ясовували стосунки та більше переймались тим, хто кого образив та чиї інтереси похитнулись. Між тим встигали і голосувати. Про все - далі.

"Товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Там ненароком може зірватись граната , обстріли бувають випадково".

Це відео, в якому нардеп від "Європейської солідарності" говорить про загрозу президенту - вмить розлетілося мережею. Та пересварило парламент. Сьогодні Софія Федина каже - нікому не погрожувала.

"Якщо у нас в державі відсутня свобода думки, свобода слова, кожне висловлювання, яке стосується безпеки держави є сьогодні злочином - то так, тоді ми скочуємося до тоталітарної держави, в моїх словах не було нічого такого , що може загрожувати президенту, хіба що він боїться дівчат", - говорить Софія Федина, народний депутат, "Європейська солідарність".

Та "слуги народу" всією фракцією стали на захист президента.

"Це що вільна думка і свобода слова, коли публічно лунають заклики до заколоту, до добровольців , до ветеранів, до бійців діючої армії - заклики до знищення верховного головнокомандувача та голови держави. Тому ми , як фракція, вчора почали збір підписів, де звертаємось до правоохоронних органів", - говорить Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу".

У відповідь на це - "європейська солідарність" обурилась появою нардепа зі слуги народу в ефірі російського телеканалу.

"Та ситуация, которая сложилась по формуле Штайнмаере - она была вброшена в общество радикально-настроенными националистами".

"Те, що стосується депутата Шевченка, вибачте, влаштувати в прямому ефірі російського телеканалу не просто свій спіч, а діалог з Пушиліним - з ватажком, з сепаратистом - це для чого було зроблено? ", - говорить Вікторія Сюмар, народний депутат, "Європейська солідарність".

"Його фактично обманули, в ефірі, завдяки монтажу було рішення фракції, що ми не підтримуємо будь-яку участь в передачах російського телебачення", - говорить Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу".

Та обмін "люб'язностями" продовжили і в сесійній залі під час обговорення законопроектів. Але тепер до гри підключились і "Голос", і частково "Батьківщина". Коли на розгляд поставили законопроект, який надає добровольцям статус учасника бойових дій пропрезидентську фракцію звинуватили у плагіаті.

"Мені дуже прикро, що вкрадений закон підписали "Голос" і "Батьківщина", я сподіваюсь востаннє в цій залі ми будемо голосувати за плагіат", - говорить Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність".

"Питання надання статусу добровольцям - це не тема для шоу, чи політичного піару, в нас нова рада, нові обличчя, давайте не йти дорогою порожніх обіцянок попередньої ради", - говорить Леся Василенко, народний депутат, "Голос".

Зрештою - закон у першому читанні ухвалили, не дивлячись на авторство. А от "слуги народу" , в кулуарах, все продовжували виправляти репутаційні втрати. Та тепер відхрещуються від зарплат в конвертах. Саме ця інформація гуляла в ЗМІ весь минулий тиждень.

"Навіть ми пішли на детектор брехні, щоб спростувати всі ці брехливі звинувачення, що це просто фейк, який був маніпулятивно вкинутий в ЗМІ, зараз розбираємось хто його вкинув", - говорить Олександр Дубінський, народний депутат, "Слуга народу".

"Те, що продовжується адміністрування роботи ВР - це вже людям не цікаве. Людям цікаве завершення війни, цікава ситуація з тарифами, людям цікаве можливе введення ринку землі, і ці питання, які турбують кожен день кожного українця. А те, що в парламенті продовжується адміністрування – ну, сьогодні насичений порядок дений, 28 законопроектів. Що ми будемо сьогодні підтримувати - законопроект власного авторства, який створює кримінальну відповідальність, тому що "слуги народу" там вже майже всі кнопкодавлять", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Зрештою, нардепи погодились на запровадження кримінальної відповідальності за кнопкодавство. Депутати-порушники змушені тепер платити штрафи. За неособисте голосування доведеться викласти не одну тисячу гривень. Проте, в ефективне втілення ідеї не вірять і самі обранці.

"Те, що ми придумуємо зараз зі штрафами, з кримінальною відповідальністю - це нонсенс, який не буде працювати , якщо ми хочемо вирішити питання з кнопкодавством - це має бути сенсорна кнопка", - говорить Олександра Устінова, народний депутат, "Голос".

"Ключове питання - зробити так, щоб депутат не міг зайти в зал, або вийти, ніякше як за магнітною карткою, яка ідентифікує його як депутата і є карткою для голосування", - говорить Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

Окрім власної дисципліни, нардепи приділили увагу і соціальним законопроектам. Та якщо у перші тижні був турборежим і боротьба ідей, то зараз сповільнена робота і внутрішні особисті суперечності.