Зупинити приватизацію вимагає "Опозиційна платформа - За життя". У політсилі пропонують, за участю опозиції створити новий список стратегічних українських підприємств, які не підпадають під продаж.

Також в "Опозиційній платформі - За життя" наголосили, що Україна має достатній економічний та кадровий потенціал, аби подолати кризу, не пускаючи з молотка держвласність. Пакет відповідних законодавчих ініціатив та поправок до бюджету вже підготували.