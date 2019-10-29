Державність з молотка: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає зупинити приватизацію [ Редактировать ]
Зупинити приватизацію вимагає "Опозиційна платформа - За життя". У політсилі пропонують, за участю опозиції створити новий список стратегічних українських підприємств, які не підпадають під продаж.
Також в "Опозиційній платформі - За життя" наголосили, що Україна має достатній економічний та кадровий потенціал, аби подолати кризу, не пускаючи з молотка держвласність. Пакет відповідних законодавчих ініціатив та поправок до бюджету вже підготували.
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