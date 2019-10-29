Початок опалювального сезону: у Дніпрі за підтримки мера міста оновили теплотраси та котельні [ Редактировать ]
У Дніпрі успішно стартував опалювальний сезон. Почала працювати більшість котелень. Перевірити одну з них приїхав міський голова Борис Філатов.
За словами мера, аби тепло у домівках з'явилося вчасно та без перебоїв, у місті провели муніципальну реформу. На програми з енергоефективності та енергоощадності з міської скарбниці виділили понад мільярд гривень. За ці гроші змогли замінити 70 кілометрів теплотрас, які були майже в непридатному стані. Модернізували котельні багатьох дитячих садків та лікарень. Після таких реформ, Дніпро став лідером з енергоефективності та енергоощадності в бюджетній сфері.
"Мы занимаемся модернизацией сетей, модернизацией оборудования, занимаемся модернизацией котелен. В городе действует еще ряд програм по энергозбережению, по энергоэфективности, которые, во-первых, направлены на предприятия бюджетной сферы, а кроме этого мы еще идем на встечу к гражданам, нашим землякам", - говорить Борис Філатов, міський голова Дніпра.
"Мы каждый год делаем все лучше запуски, и все больше обьема работ проводим замена насосного оборудования, реконструкцию котлов, замену котлов, замену сетей. Мы на данном этапе порядка 60 процентов проводим на объектах, уже провели реконструкцию и модерницацию различного рода оборудования", - говорить Андрій Клименко, директор КП "Теплоенерго".
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