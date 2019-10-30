В среду, 20 октября, в Карпатах утром зафиксировали восемь градусов мороза. Об этом сообщается в данных Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 7:35 30 октября 2019 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -8°С, ветер северный 3-4 м/с, облачно, туман", - говорится в сообщении.

Накануне, по данным горного поисково-спасательного поста, на горе Поп Иван было ноль градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики шокировали прогнозом погоды на ноябрь, а также вскоре по Киеву "ударят" сильные заморозки.