В Карпатах "ударили" заморозки [ Редактировать ]
В среду, 20 октября, в Карпатах утром зафиксировали восемь градусов мороза. Об этом сообщается в данных Черногорского горного поисково-спасательного поста.
"По состоянию на 7:35 30 октября 2019 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -8°С, ветер северный 3-4 м/с, облачно, туман", - говорится в сообщении.
Накануне, по данным горного поисково-спасательного поста, на горе Поп Иван было ноль градусов.
Ранее сообщалось, что синоптики шокировали прогнозом погоды на ноябрь, а также вскоре по Киеву "ударят" сильные заморозки.
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