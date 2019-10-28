По Киеву "ударят" сильные заморозки [ Редактировать ]
С четверга, 31 октября, в Киеве погода резко ухудшится. Так, прогнозируются сильные заморозки до -5 градусов. Об этом написала в Facebook украинский синоптик Наталья Диденко.
Отмечается, что в конце месяца, в период с 30 по 31 октября, в столице ночью похолодает до -1-5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +4+7 градусов.
"Одевайтесь теплее, проверьте, закручены ли с прошлого года батареи, чтобы слишком близко не знакомиться с соседями, защитите или спасите хризантемы, пришейте наконец пуговицу на теплое пальто - словом, готовимся к ежегодной переправе на зимние праздники", - написала Диденко.
Ранее сообщалось, что Украину "атакует" мощный метеоудар.
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