С четверга, 31 октября, в Киеве погода резко ухудшится. Так, прогнозируются сильные заморозки до -5 градусов. Об этом написала в Facebook украинский синоптик Наталья Диденко.

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Отмечается, что в конце месяца, в период с 30 по 31 октября, в столице ночью похолодает до -1-5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +4+7 градусов.

"Одевайтесь теплее, проверьте, закручены ли с прошлого года батареи, чтобы слишком близко не знакомиться с соседями, защитите или спасите хризантемы, пришейте наконец пуговицу на теплое пальто - словом, готовимся к ежегодной переправе на зимние праздники", - написала Диденко.

Ранее сообщалось, что Украину "атакует" мощный метеоудар.