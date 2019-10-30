Новая смертельная катастрофа грозит человечеству - ученые [ Редактировать ]
Ученые предупреждают о новой глобальной катастрофе для человечества. Об этом сообщает EurekAlert!.
По данным специалистов из Австралии глобальное потепление станет причиной смертей из-за недоедания. Ученые проанализировали данные около 80% населения Бразилии о госпитализации в период с 2000 по 2015 год. Также ученые обратили внимание на среднесуточные температуры.
Оказалось, что с повышением температуры воздуха всего на один градус в жаркое время года на 2,5% увеличивается количество случаев госпитализации из-за недоедания. Больше всего в жару страдают люди старше 80 лет и дети от пяти до 19 лет.
Ожидается, что в ближайшие годы глобальное потепление станет причиной роста заболеваемости связанной с недостаточным питанием. Высокие температуры снижают аппетит, желание готовить еду, ухудшают пищеварения, влияет на обострение заболеваний желудка.
Климатические изменения затруднят доступ к пище еще на 3,2%, что приведет к смерти 30 тысяч человек из-за недоедания к 2050 году.
Ранее ученые заявили, что миру угрожает крупнейшая катастрофа.
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