Популярный лоукостер SkyUp запускает новые рейсы в Тбилиси из аэропорта Харькова. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Рейсы будут по вторникам и пятницам. Стоимость билетов стартует от 1791 гривни.

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В SkyUp сообщают, что зимой это предложение будет интересно экстремалам, ведь неподалеку от Тбилиси расположен горнолыжный курорт Гудаури.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" отменили рейсы.