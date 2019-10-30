Популярный лоукостер открывает новые рейсы [ Редактировать ]
SkyUp / Фото: avianews.com
Популярный лоукостер SkyUp запускает новые рейсы в Тбилиси из аэропорта Харькова. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Рейсы будут по вторникам и пятницам. Стоимость билетов стартует от 1791 гривни.
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В SkyUp сообщают, что зимой это предложение будет интересно экстремалам, ведь неподалеку от Тбилиси расположен горнолыжный курорт Гудаури.
Ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" отменили рейсы.
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