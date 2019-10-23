В аэропорту "Киев" отменили рейсы [ Редактировать ]
В среду, 23 октября, в аэропорту "Киев" (Жуляны) отменили несколько рейсов из-за неблагоприятных условий. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Были отменены такие рейсы:
- Варшава LO755 (LOT);
- Барселона VY7750 (Vueling Airlines);
- Минск 2847 (Belavia).
Рейсы в Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лиссабон W66192 (Wizz Air), Катовице W1277 (Wizz Air), Ригу W6280 (Wizz Air), Вену W6128 (Wizz Air) перенаправили в запасной аэродром в "Борисполь".
Борт из Неаполя (Ernest) приземлился в аэропорту Львова. На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich отменен утренний рейс в Одессу, задерживаются рейсы в Запорожье и Львов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту из-за тумана не смогли приземлиться самолеты.
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