В Днепре во время ДТП Lexus перевернулся на крышу (фото) [ Редактировать ]
В среду, 30 октября, в Днепре на проспекте Мануйловском Gratewall столкнулся с Lexus. Вследствие происшествия Lexus перевернулся и его выбросило на трамвайные пути. Водитель внедорожника с места происшествия скрылся, передает "Информатор".
По предварительной информации, обе машины двигались по спуску на проспекте Мануйловском. Внедорожник ехал в крайнем правом ряду. Водитель Gratewall резко начал поворачивать и зацепил Lexus. После столкновения он уехал с места ДТП в сторону улицы Луговской.
Перевернутый Lexus остался лежать на трамвайных путях. Помощь медиков водителю Lexus не понадобилась. На место прибыла полиция для выяснения обстоятельств ДТП и поиска виновника ДТП.
Ранее сообщалось, что в Киеве BMW "влетел" в столб и вспыхнул, а также под Киевом случилось страшное ДТП с пострадавшими.
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