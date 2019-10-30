В среду, 30 октября, в Днепре на проспекте Мануйловском Gratewall столкнулся с Lexus. Вследствие происшествия Lexus перевернулся и его выбросило на трамвайные пути. Водитель внедорожника с места происшествия скрылся, передает "Информатор".

По предварительной информации, обе машины двигались по спуску на проспекте Мануйловском. Внедорожник ехал в крайнем правом ряду. Водитель Gratewall резко начал поворачивать и зацепил Lexus. После столкновения он уехал с места ДТП в сторону улицы Луговской.

Перевернутый Lexus остался лежать на трамвайных путях. Помощь медиков водителю Lexus не понадобилась. На место прибыла полиция для выяснения обстоятельств ДТП и поиска виновника ДТП.

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