Под Киевом случилось страшное ДТП: пассажир в реанимации [ Редактировать ]
Во вторник, 29 октября, недалеко от Глевахи (Киевская область) в ДТП столкнулись Chevrolet Lacetti, Volkswagen Passat и Hyundai Getz. В результате происшествия пострадали два человека, передает "Информатор".
По предварительной информации, Volkswagen ехал по трассе в сторону Василькова. В этот момент в противоположную сторону ехал Chevrolet.
Оба автомобиля ехали на зелены сигнал светофора. Lacetti начал поворачивать, чтобы заехать в Глеваху, но произошло столкновение. От удара Passat протянуло по дороге и он врезался в Hyundai.
В результате ДТП пострадали водители Chevrolet и Volkswagen. Их госпитализировали. Мужчина из Lacetti, по словам полицейских, находится в реанимации. На месте работали медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что подросток устроил жуткое ДТП и погиб, а также под Кропивницким случилась кровавая авария.
по теме
Подросток устроил жуткое ДТП и погиб (фото)
Во вторник, 29 октября, в Васильковском районе Киевской области в селе Крячки случилась авария
В Днепре произошло тройное ДТП с пострадавшими
Во вторник, 29 октября, в Днепре на пересечении улиц Алексеенко и Антоновича произошла авария
Под Кропивницким случилась кровавая авария
Cледствию предстоит установить все причины и детали страшной аварии
В Киеве маршрутка с пассажирами попала в жуткое ДТП
Маршрутка протаранила легковушку и выбросила ее на тротуар
Под Киевом автомобиль разорвал пешехода (фото)
В воскресенье, 27 октября, на Одесской трассе под Киевом Subaru на большой скорости сбил пешехода