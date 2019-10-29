Во вторник, 29 октября, недалеко от Глевахи (Киевская область) в ДТП столкнулись Chevrolet Lacetti, Volkswagen Passat и Hyundai Getz. В результате происшествия пострадали два человека, передает "Информатор".

По предварительной информации, Volkswagen ехал по трассе в сторону Василькова. В этот момент в противоположную сторону ехал Chevrolet.

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Оба автомобиля ехали на зелены сигнал светофора. Lacetti начал поворачивать, чтобы заехать в Глеваху, но произошло столкновение. От удара Passat протянуло по дороге и он врезался в Hyundai.

В результате ДТП пострадали водители Chevrolet и Volkswagen. Их госпитализировали. Мужчина из Lacetti, по словам полицейских, находится в реанимации. На месте работали медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

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