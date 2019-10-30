В Киеве педофил развращал 6-летнего мальчика. Теперь ему за это грозит от 5 до 8 лет тюрьмы. Об этом сообщается в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Киевской местной прокуратурой №9 направлен в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины по факту развращения 6-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, мужчина в течение почти полгода, проживая в это время вместе с матерью малолетнего мальчика, под предлогом купания ребенка, руководствуясь сексуальным побуждением, развращал ребенка.

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Обвинительный акт по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка) направлен в Соломенский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

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