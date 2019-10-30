Под Черкассами внучка забила дедушку кувалдой [ Редактировать ]
В Черкасской области 16-летняя внучка убила кувалдой своего родного дедушку. За убийство 55-летнего мужчины суд приговорил девушку и двоих ее сообщников к длительным срокам тюремного заключения. Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительной информации, внучка потерпевшего лишила возможности дедушку защищаться и сопротивляться, после чего сообщники неоднократно нанесли ему битой и металлической кувалдой телесные повреждения в жизненно важные органы, в результате чего наступила его смерть.
В дальнейшем, с целью сокрытия преступления, тело мужчины закопали на территории лесного массива, смыли следы крови с места совершения преступления.
В суде обвиняемые отказались признать свою вину, однако представителю Звенигородской местной прокуратуры удалось доказать их виновность. Городищенским районным судом по результатам судебного разбирательства вынесен обвинительный приговор и подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12, 13 и 14 лет.
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