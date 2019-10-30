Чего ждать украинцам с 1 ноября: новые тарифы на газ и правила дорожного движения [ Редактировать ]
В последний месяц осени 2019 года украинцев ждет немало изменений.
Podrobnosti.ua подробнее расскажут, чего ждать в Украине с 1 ноября.
Новые тарифы на газ
НАК "Нафтогаз" Украины с 1 ноября 2019 повысит тарифы на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. По сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре они вырастут на 18,4-19,6%.
В зависимости от объемов закупки и условий оплаты, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 861 – 6 463 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).
Новые платежки
С 1 ноября будут действовать только новые счета для уплаты налогов в связи с введением международного стандарта номера банковского счета (IBAN). Новые счета для уплаты налогов и сборов можно найти тут.
Таможня
Обновленная Государственная таможенная служба Украины заработает в ноябре 2019 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Мы надеемся, что 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения", - сказал глава Кабинета министров.
Курс доллара
Как говорят аналитика, в начале ноября доллар на межбанке может торговаться около 25,2 грн, а наличный доллар в банках - около 25-25,3 грн.
После этого рост иностранной валюты продолжится. По прогнозу экономиста Игоря Гарбарука, к концу 2019 курс доллара в обменниках вырастет до 27-27,5 грн/1$.
Покупка валюты
В ноябре в Украине заработают валютные послабления. С 5 ноября физические лица смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений по сумме.
Новые правила дорожного движения
В Киеве на дорогах с 1 ноября изменится скоростной режим. На всех автодорогах столицы будет действовать так называемое зимнее ограничения скорости – не выше 50 км/ч.
С ноября украинские водители получат возможность иметь свои водительские права в смартфоне. Украинцы смогут создавать собственные е-удостоверения или е-технические паспорта при помощи мобильного приложения.
Вылов рыбы
Во многих областях Украины с 1 ноября 2019 начинается осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Продлится он до начала весенне-летнего запрета на период нереста водных биоресурсов в 2020 году.
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