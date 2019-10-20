Курс доллара: аналитики дали прогноз на конец октября [ Редактировать ]
В течение следующей недели ожидается дальнейший рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
Так, эксперт отметил, что доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн.
Как напомнил аналитик, доллар на межбанке устойчиво растет с прошлого четверга и впервые с 10 сентября поднялся в ходе пятничных торгов выше отметки 25 грн. За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1,8%.
Ранее сообщалось, что курс биткоина стремительно растет, а также стало известно, чего ждать украинцам на валютном рынке до конца года.
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