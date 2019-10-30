Анкара під санкціями. Американські конгресмени зважилися на небачений тиск на Туреччину. За що саме проголосували? І чому це рішення може як ніколи посварити дві країни, розкаже Дмитро Анопченко.

Поки Дональд Трамп намагається помиритися з Туреччиною, Конгрес проводить власну політику. Санкцій і тиску. Палата представників проголосувала відразу за два рішення із серйозними наслідками.

Перше законопроект 4695, названий Pact Act - "закон про захист від конфлікту з боку Туреччини". Документ зобов'язує президента Трампа ввести санкції проти тих, хто причетний до військової операції Анкари в Сирії зокрема, турецького міністра оборони. А ще стосовно будь-яких іноземців, що поставляли Туреччині товари і послуги, які згодом могли бути використані для вторгнення. Таким людям заборонять в'їзд у США і заморозять їхні активи. Конгресмени також зобов'язали главу держави завдати по Туреччині і фінансового удару - запровадити санкції відносно найбільшого державного банку - Halkbank.

У міжнародній практиці прийнято, що будь-які санкції зазвичай не стосуються першої особи, глави держави. Згадаємо навіть КНДР, або ту ж Росію, де жоден американський санкційний пакет не б'є особисто по Путіну максимум по його оточенню. Але зараз конгресмени пішли ще далі. Зобов'язали Держдеп, Мінфін і розвідку зібрати і надати їм детальну інформацію про всі активи, доходи, інвестиції і навіть ділові інтереси президента Туреччини Реджепа Ердогана і всіх членів його родини.

А ще Білий дім зобов'язали запровадити додаткові санкції у зв'язку з закупівлею Анкарою російських зенітних ракетних систем С-400. 2237 Паралельно конгресмени затвердили ще один документ. Коротка резолюція всього на чотирьох сторінках, але наслідки її можуть бути ще серйознішими, ніж у санкційного пакету.

Більшістю голосів Палата представників схвалила резолюцію про визнання геноциду вірмен в Османській імперії. Мова про події часів Першої світової, коли турки провели масову депортацію і винищення вірмен, що жили в країні.

Аналогічні резолюції конгресмени пропонували протягом десятиліть, але жодну з них навіть на голосування не винесли - така болюча це тема для Туреччини і так серйозно вона здатна погіршити відносини Анкари з Вашингтоном.

У Єревані з приводу цього документа радіють. Вірменія офіційно подякувала Конгресу. У Туреччині - терміново викликали на килим в МЗС посла США. А президент Ердоган уже заявив "його країна цей документ не визнає", а турецький парламент "відповість Америці". Більш серйозного удару по самолюбству Ердогана завдати було неможливо. З одного боку - дражливий історичний конфлікт, з іншого - спроба вдарити по ньому особисто і його сім'ї.

Закон про санкції - за правилами - ще повинен затвердити Сенат. А там уже зараз - потужна опозиція цьому рішенню. Мовляв, "потрібно вкрай ретельно все продумати", перш ніж запроваджувати санкції проти союзника у НАТО, ще й коли американська економіка так тісно пов'язана з турецькою. Так що цілком можливо, що формулювання пом'якшать або зовсім "поховають" документ. Інша справа - резолюція про геноцид. Її вже не переглянути. І це саме по собі здатне максимально роздратувати Туреччину. І відштовхнути її від США - в бік Москви, чим охоче скористаються в Кремлі.