Илон Маск принял судьбоносное решение [ Редактировать ]
Известный бизнесмен Илон Маск выступил с важным заявлением. Об этом сообщает Forbes.
Он официально объявил о поддержке экологической кампании #TeamTrees, направленной на высадку деревьев и восстановление вырубки.
Известно, что кампанию #TeamTrees запустили блогер Джимми Дональдсон и организация Arbor Day Foundation. Ее волонтеры ранее высаживали деревья на месте лесных пожаров в США. Цель - собрать деньги на посадку 20 миллионов деревьев к концу 2020 года.
"Хорошо, звучит законно, пожертвую на 1 млн деревьев", - сообщил в Twitter Илон Маск.
Раньше сообщалось о том, что Илон Маск представил космический корабль для полета на Марс. А также SpaceX показала полет "марсианской ракеты".
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