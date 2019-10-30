У ЦВК відклали оголошення результату перерахунку голосів на 198-му окрузі в Черкаській області. Через чисельні судові позови з боку політичних опонентів переможець виборів у Смілі Сергій Рудик і досі не може отримати мандат. Чому рішення знов затягується? - розкаже Олена Логінова.

Питання про підсумки перерахунку голосів на 198 окрузі у місті Сміла знімають з порядку денного на самому початку засідання ЦВК. Причина - новий судовий позов з боку провладних кандидатів, які програли вибори в окрузі. Просять визнати перерахунок результатів протиправним.

"Безпосередньо перед нарадою до ЦВК надійшла заява від одного з кандидатів в депутати до якої була додана копія позовної заяви. Предметом спору з цієї заяви є дії ЦВК щодо проведення повторного підрахунку голосів на 21 дільниці цього округу, позивач просить скасувати відповідні протоколи ЦВК", - говорить Олег Діденко, голова ЦВК.

Вже двічі ЦВК оголошувала законним переможцем на окрузі Сергія Рудика. Політик навіть прийняв депутатську присягу. Утім, його опоненти буквально завалили суди десятками скарг, намагаючись оскаржити результати волевиявлення українців. Політик виграв вже більше 50 справ. Повторно порахувати голоси на частині дільниць округу ЦВК зобов'язав Верховний суд.

"З того, що мені відомо попередньо, що вони вже вважають, що публічний перерахунок голосів які здійснила цвк вчора і позавчора перед всіма камерами. Воно транслювалося опорою в прямому режимі. Що там теж виявлені якісь порушення. І вони з цього приводу звернулися вже в нацполіцію. Я розумію, що це технічна треніровка, як завгодно це можна назвати. В мене вже немає слов. Вчорашнє рішення яке здійснило перерахунок продемонструвало, що в мене мінус два голоси і в моєї опонентки теж мінус два голоси таким чином різниця між нами як бушла 1015 голосів так і залишилась що вони оскаржують і до чого прагнуть я можу тільки здогадуватися", - говорить Сергій Рудик, переможець парламентських виборів на 198 окрузі .

Тепер ЦВК має дочекатися нового рішення суду аби врешті поставити крапку у цій спробі захопити результати голосування.