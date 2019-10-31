Зеленський та Меркель обговорили безпекову ситуацію в Україні [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, - про це повідомляє пресслужба глави держави.
Лідери обговорили підготовку до зустрічі у Нормандському форматі. Президент України поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Своєю чергою Ангела Меркель привітала прогрес у розведенні сил і засобів у Золотому.
Під час розмови також ішлося про транзит російського газу територією України.
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