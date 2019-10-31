Курс биткоина резко упал [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
Курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $48.94. За неделю курс вырос на $575.37. За месяц курс биткоина поднялся на $801.
Теперь за монету предлагают $9192.53.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $183.71;
- Litecoin $58.65;
- Bitcoin Cash $289.51;
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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