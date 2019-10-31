Курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $48.94. За неделю курс вырос на $575.37. За месяц курс биткоина поднялся на $801.

Теперь за монету предлагают $9192.53.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $183.71;

$183.71; Litecoin $58.65;

$58.65; Bitcoin Cash $289.51;

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.