Засідання комісії "Україна - НАТО" за півгодини розпочнеться у Києві. Головуватиме очільник альянсу Єнс Столтенберг. Пізніше запланована його зустріч із президентом Зеленським.

Столтенберг матиме також перемовини з головою Верховної Ради, міністрами закордонних справ та оборони. Генсек НАТО виступить і перед українським парламентом. Подробиці зустрічей - у наших наступних випусках.