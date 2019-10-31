Єнс Столтенберг зустрічається з українськими високопосадовцями [ Редактировать ]
Засідання комісії "Україна - НАТО" за півгодини розпочнеться у Києві. Головуватиме очільник альянсу Єнс Столтенберг. Пізніше запланована його зустріч із президентом Зеленським.
Столтенберг матиме також перемовини з головою Верховної Ради, міністрами закордонних справ та оборони. Генсек НАТО виступить і перед українським парламентом. Подробиці зустрічей - у наших наступних випусках.
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