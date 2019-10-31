НАТО выделит Украине 40 миллионов евро [ Редактировать ]
В НАТО заявили о готовности выделить 40 миллионов евро помощи Украине. Об этом стало известно в ходе переговоров генсека НАТО Йенса Столтенберга с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"НАТО продолжает предоставлять Украине практическую помощь. Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи Украине. Через 10 трастовых фондов союзники НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины", - сообщил генсек НАТО.
Деньги предусмотрены на такие сферы, как боевое командование, кибероборона и медицинская реабилитация.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский рассказал о встрече с генсеком НАТО. А также Зеленский назвал главные этапы завершения войны на Донбассе.
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