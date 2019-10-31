Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Пискуна первым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО). Об этом говорится в указе президента.

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Ранее Игорь Пискун занимал должность заместителя начальника департамента в Управлении государственной охраны Украины.

Также Зеленский уволил Александра Иванчука с должности заместителя начальника УГО и назначил на его место Тараса Гребенникова.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о встрече с генсеком НАТО.