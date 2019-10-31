Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка вручил подозрение депутату из группы "За будущее" Ярославу Дубневичу. Об этом сообщает "Украинская правда".

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Известно, что правоохранители будут ходатайствовать об аресте депутата с альтернативой внесения залога в сумме 93 миллионных гривен.

Напомним, в ГПУ намерены арестовать Дубневича. А Рада проголосовала за привлечение к уголовной ответственности депутата.