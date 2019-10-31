В четверг, 31 октября, стало известно, что Европейский союз ожидает, что проект газопровода "Северный поток-2" будет работать прозрачным и недискриминационным образом в соответствии с европейским законодательством. Об этом заявила пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича Анна-Кайса Итконен во время пресс-брифинга.

"В первую очередь, нам нечего сказать о решении энергетического агентства Дании разрешить использование своих вод. Мы твердо привержены целям энергетического союза, которые включают солидарность в области энергетической безопасности и создание хорошо диверсифицированных и конкурентных энергетических рынков.

Что касается проекта "Северный поток-2", мы стремимся к тому, чтобы, если он будет построен, он работал прозрачным и недискриминационным образом с надлежащей степенью регулятивного надзора в соответствии с ключевыми принципами международного законодательства и законодательства ЕС", - сказала Итконен.

Она уточнила, что на сегодня в Евросоюзе есть четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, которые используются для импорта газа на европейский рынок.

Ранее сообщалось, что в Латвии выразили позицию касательно строительства "Северного потока-2".