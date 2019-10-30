В Дании высказались о строительстве "Северного потока-2". Соответствующее заявление было в релизе Датского энергетического агентства.

Правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.

"Разрешение выдается в соответствии с законом о континентальном шельфе и в соответствии с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указать маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в Nord Stream-2 готовятся к санкциям. А также в Латвии выразили позицию о строительстве "Северного потока-2".