Строительство "Северного потока-2": власти Дании сделали заявление [ Редактировать ]
В Дании высказались о строительстве "Северного потока-2". Соответствующее заявление было в релизе Датского энергетического агентства.
Правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
"Разрешение выдается в соответствии с законом о континентальном шельфе и в соответствии с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указать маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в Nord Stream-2 готовятся к санкциям. А также в Латвии выразили позицию о строительстве "Северного потока-2".
по теме
Кому полезно есть варенье из одуванчиков
Одуванчик является очень ценным растением
Под Полтавой в жутком ДТП с грузовиком погибли люди
Авария произошла на автодороге Полтава - Александрия
Свитолина героически завоевала победу в турнире WTA
Свитолина победила на турнире в Китае
У маршрутки на ходу отвалились колеса (фото)
В Киеве на ходу в маршрутки отвалились колеса
Гороскоп удачи на 30 октября: кого ждет успех
Судьба человека зачастую преподносит неожиданные сюрпризы