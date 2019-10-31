В Раде приняли закон о наказании за незаконное обогащении [ Редактировать ]
В четверг, 31 октября, на заседании Верховной Рады приняли законопроект президента Владимира Зеленского, которым внедряется механизм гражданской конфискации коррупционных активов, а также возвращение уголовной ответственности на незаконное обогащение.
"За" проголосовали 259 депутатов.
Документ дополняет Уголовный кодекс положениями, которые устанавливают уголовную ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы. В частности, приобретение таких активов наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Отметим, президент внес данный законопроект на рассмотрение предыдущего состава Рады, но он не был включен в повестку дня.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины приняла законопроект об обличителях коррупции.
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