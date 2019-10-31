В четверг, 31 октября, на заседании Верховной Рады приняли законопроект президента Владимира Зеленского, которым внедряется механизм гражданской конфискации коррупционных активов, а также возвращение уголовной ответственности на незаконное обогащение.

"За" проголосовали 259 депутатов.

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Документ дополняет Уголовный кодекс положениями, которые устанавливают уголовную ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы. В частности, приобретение таких активов наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, президент внес данный законопроект на рассмотрение предыдущего состава Рады, но он не был включен в повестку дня.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины приняла законопроект об обличителях коррупции.