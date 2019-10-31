Уперше в Раді виступ Генерального прокурора і вперше в цьому скликанні - зняття депутатської недоторканності. Верховна Рада позбавила імунітету нардепа Ярослава Дубневича. У чому підозрюють обранця? - про це далі.

Один день залишався правоохоронцям, щоб показати результати розслідування гучних корпоративних справ. Кінцеву дату встановив президент під час пресмарафону. І от - перша справа з'явилась у стінах парламенту, а Генпрокурор - зі стосами доказів виступає за трибуною.

"Ми вважаємо, що доказів для притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича Ярослава Васильовича достатньо", - говорить Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України.

Генпрокурор просить Раду забрати імунітет, дати згоду на затримання та арешт нардепа від "Європейської солідарності" Ярослава Дубневича. Мовляв, той ще за попередньої каденції організував схему закупівель запчастин для Укразалізниці, через що держава зазнала мільйонних збитків.

"Щодо самого злочину дуже коротко - є два підприємства, керівники цих підприємств, помічники народного депутата. Згідно з висновком експертизи, ці два підприємства повинні були укласти угоду закупівлі між собою, без двох прокладок. Внаслідок того, що встали дві прокладки, держава понесла збитків на 93 мільйони. Ці проклади, по документам, по відкритим державним реєстрам підконтрольні народному депутату Дубневичу", - говорить Руслан Рябошапка, Генеральний прокурор України.

Дубневич також зі стосами паперів наводить аргументи на свій захист.

"Стверджується, що я залучив співучасників, розподілив ролі та давав їм незаконні вказівки, керував злочином - в мене запитання - а де докази? Подання не містить доказів, і це встановлено висновком регламентного комітету. Так, я зустрічався зі своїми помічниками, з якими знайомий багато року, але я не вів ті розмови, які мені приписують", - говорить Ярослав Дубневич, народний депутат, "Європейська солідарність".

Півтори години депутати слухали позиції двох сторін, і зрештою парламент усі пропозиції Генпрокуратури підтримав.

"Подання здійснив генпрокурор, це його відповідальність довести цю справу до кінця, якщо вона, як часто буває - розвалиться в суді - то це буде говорити про їхній рівень підготовки, їхній професіоналізм, їхнє бажання вирішувати справу", - говорить Святослав Вакарчук, народний депутат, "Голос"

"Знімайте недоторканість з усіх - президент, судді і парламентарі, чого тягнуть зі зняттям недоторканості і кожен раз влаштовують таке шоу, сьогодні півдні парламент займався тим, що надавав згоду на зняття недоторканості з одного депутата, сьогодні було намагання відволікти увагу від того, що вони не виконують свої обіцянки, валять все, що вони обіцяли", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Сам же Дубневич тим часом у кулуарах розказував, що сумку в ізолятор склав, чекає на арешт і готується до суду.

"Мені вручили підозру і завтра буде призначений суд і я піду разом зі своїм адвокатом і суддя буде визначати міру, чи заставу", - говорить Ярослав Дубневич, народний депутат, "Європейська солідарність".

Генпрокурора за трибуною замінив Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Цитуючи Шевченка і звертаючись до депутатів, очільник альянсу найбільше говорить про мир, роль Росії у протистоянні на Сході України та Мінські угоди.

"Нещодавно між Україною та Росією відбувся обмін полоненими, і це був найбільший обмін з часів анексії Криму. Це був крок в правильному напрямку, разом з зусиллями в нормандському форматі це допомагає впроваджувати мінські угоди, Росія несе велику відповідальність за впровадження цих угод", - говорить Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

"Це велика політика, яку робить НАТО, НАТО розвивається, у ниє є власні плани, але України на порядку денному немає , нема консенсусу по вступу України до НАТО , зокрема всередині НАТО, але такі піарівські заходи постійно супроводжують роботу такої установи. Наша фракція послідовно виступає проти вступу України до НАТО, і питання таке може вирішуватись відповідно до Коснтитуції України лише після відповідного референдуму, більшість населення, згідно з останнім опитуванням - теж не підтримує приєднання до НАТО, але в той же час ми за те, щоб співпраця розвивалася, співпраця потрібна з усіма установами, тим більше такої впливової як НАТО , але це на рівні співпраці, ні про який вступ мова йти не може", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Насправді - це статусний візит, це статусна промова, пан генеральний секретар чітко окреслив свою підтримку з боку альянсу Україні. Він зазначив, що структури НАТО будуть надавати допомогу, на жаль - я для себе не почув чіткого меседжу про можливе членство України", - говорить Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина".

"Вступление в НАТО в Украине поддерживается на уровне 41-42%, а 36-38% выступают за внеблоковый статус. Собственно на этом и позиция нашей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - мы категорически против вступления в НАТО. Вы знаете, что отношение граждан, которые сегодня проживают на неконтролируемых территориях, граждан Украины, подчеркиваю, категорическое противостояние против вступления Украины в НАТО, поэтому это дополнительная точка отсчета, которая будет сегодня мешать и которая не будет способствовать интеграции этих территорий в Украину", - говорить Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя"

І про зовнішню політику. Окрім оцінок виступу Генсека НАТО, у Раді почали вимагати кадрових змін після вчорашнього секс-скандалу за участі голови комітету з питань зовнішньої політики Богдана Яременка.

"Человек, с сексуальными расстройствами, а я называю расстройствами то, что в раде он не может удержаться , он ищет проституток, он не имеет права быть лицом нашей страны на международной арене, поэтому мы инициируем обращение к европейским парламентариям - не принимать его, не разговаривать с ним , и не считать его представителем Украины. Второе обращение к Зеленскому и "Слуге народа" - отзовите этого человека, он позорит вас", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Я не думаю, що міжнародний імідж сильно постраждає, три шляхи вирішення цього питання можуть бути: перший - пан Яременко йде з посади голови комітету, другий шлях - пан Яременко йде з фракції, третій шлях - пан Яременко добровільно складає мандат", - говорить Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу".

Долю Яременка вирішуватимуть на засіданні фракції - завтра. А сам нардеп на своє виправдання заявив, що оприлюднення листування - це злочин, і пригрозив журналістам покаранням.