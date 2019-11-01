Північна Корея відновила ракетні випробування. Напередодні було здійснено запуск двох ракет з "надвеликих ракетних установок" в Японське море, - після чого державні ЗМІ заявили, що КНДР тепер має зброю, яка здатна "повністю знищити" ворога.

У Сполучених Штатах запевнили, що уважно стежать за ситуацією у регіоні і перебувають в тісному контакті з союзниками з Японії та Південної Кореї.