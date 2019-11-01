У столиці відсьогодні знизять максимальну швидкість на семи дорогах. Тепер вона становитиме 50 кілометрів на годину, як і на решті шляхів.

Нагадаємо, згідно з правилами дорожнього руху саме така швидкість дозволена у межах населених пунктів. Але на деяких ділянках місцева влада дозволяє рухатися швидше. Зокрема у столиці на семи дорогах у літній період дозволяли розганятися до 80 кілометрів.