На дорогах Києва обмежили максимальну швидкість руху [ Редактировать ]
У столиці відсьогодні знизять максимальну швидкість на семи дорогах. Тепер вона становитиме 50 кілометрів на годину, як і на решті шляхів.
Нагадаємо, згідно з правилами дорожнього руху саме така швидкість дозволена у межах населених пунктів. Але на деяких ділянках місцева влада дозволяє рухатися швидше. Зокрема у столиці на семи дорогах у літній період дозволяли розганятися до 80 кілометрів.
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