В Киеве перекрыты две станции метро. Известно, что поступило заявление о минировании. Об этом сообщает "Kiev.live".

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"Внимание! Станции метро: "Театральная", "Хрещатик" + пересадки закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок", - говорится в сообщении.



Раньше сообщалось о том, что во Львове "заминировали" вокзал и облгосадминистрацию. А также в Одессе угрожали взорвать мост.