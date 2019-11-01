Префектури замість рад: уряд планує змінити територіальний устрій України [ Редактировать ]
Замість районів та місцевих адміністрацій - префектури. В уряді планують змінити територіальний устрій України, - про це у парламенті заявила профільний міністр Альона Бабак під час години запитань до уряду. До того ж в Кабміні планують скоротити майже наполовину кількість державних службовців, адже частина функцій місцевої влади дублюються об'єднаними територіальними громадами.
Держслужбовців, які потраплять під скорочення, обіцяють попередити про це за два місяці, а також виплатити компенсацію.
"В Україні здійснюється оптимізація діяльності апарату місцевих рад", - зазначила Альона Бабак, міністр розвитку громад і територій України.
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