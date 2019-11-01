В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В субботу, 2 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"2 ноября днем на Правобережье отдельные порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, что синоптик шокировал прогнозом погоды на ноябрь. Ранее мы писали о том, что для четырех знаков зодиака ноябрь станет переломным.
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