В субботу, 26 октября, в Мексике вблизи границы с США произошел масштабный лесной пожар, в результате которого погибли 3 человека. Об этом сообщает Reuters.

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Как сообщается, пожар произошел вблизи мексиканского города Текате, что находится примерно в 50 км к востоку от пограничного города Тихуана. По данным национальной лесной комиссии, огонь охватил около 14 тыс. гектаров леса. К тушению пожара были привлечены 150 пожарных.

Отмечается, что свыше 1,6 тыс. жителей были эвакуированы, а также были перекрыты несколько автомобильных дорог в районе пожара. Сейчас известно, что в результате инцидента 3 человека погибли и еще четверо пострадали.

Ранее сообщалось, что в Китае случился масштабный пожар, а также в аэропорту Австрии прогремел взрыв.