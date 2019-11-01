В пятницу, 1 ноября, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уволила всех своих советников. Об этом министр сообщила в Facebook.

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"Я считаю недопустимым, когда любого советника воспринимают, как еще одного министра. А его личное мнение слышат, как позицию министерства. Это недопустимо", - написала Скалецкая.

При этом, министр отметила, что Минздрав продолжает работать с экспертной средой над решением конкретных вызовов и продвижением приоритетов, но статусов "советника" больше не будет.

Ранее сообщалось, что Зеленский представил губернатора Тернопольской области.