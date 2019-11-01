Зарплата в Украине: сколько получили депутаты в октябре [ Редактировать ]
Фото: NBN.ua
В аппарате Верховной Рады Украины сообщили, сколько получили депутаты девятого созыва, передает LIGA.net.
Кто получил больше всех?
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук - 54 100 гривен.
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Известно, что спикер парламента Дмитрий Разумков заработал 44 600 гривен, а вице-спикер Елена Кондратюк - 45 400 гривен.
Кто получил меньше всех?
Депутат из "Европейской солидарности" Ирина Луценко - меньше 20 000 гривен.
Полный список зарплат:
Раньше сообщалось о том, что Зеленский заявил о сокращении расходов. А также Верховный суд призывает президента ветировать популярный закон.
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