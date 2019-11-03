В субботу, 2 ноября, во Львове произошло ЧП. На проспекте Свободы во Львове испуганные лошади, запряженные в прогулочную карету, понесли, выехали на центральную аллею, где отдыхали люди, сообщает "УНН".

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Предварительно установлено, что лошади испугались громкого хлопка, вероятно, звука салюта, понесли и выехали на центральную пешеходную аллею, где на одной из скамеек сидела 15-летняя потерпевшая.

С открытым переломом ноги она была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в киевском ночном клубе произошла смертельная драка.