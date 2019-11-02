В киевском ночном клубе произошла смертельная драка [ Редактировать ]
В Голосеевском районе Киева случилось трагическое происшествие. Известно, что в полицию обратился мужчина, который рассказал, что в ночном клубе избили его брата, который позже скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
На вызов выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения. Правоохранители опросили свидетелей правонарушения, отработали прилегающую территорию и видео с камер наблюдения.
"Мы установили, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником учреждения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы, которая в дальнейшем оказалась смертельной", - сообщил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин .
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний уроженец другого государства, которого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что мужчина застрял на вершине трубы и умер, а также парень жестоко избил женщину и младенца.
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