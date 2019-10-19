Во Львове из детского приюта пропали двое мальчиков [ Редактировать ]
В пятницу, 18 октября, стало известно, что во Львове из детского приюта сбежали двое детей. Так, полицейские разыскивают несовершеннолетних, передает "Гал-инфо".
"Сегодня, 18 октября, в полицию поступило сообщение о том, что около 12.00 львовский приют для детей самовольно покинули двое воспитанников: 9-летний Давид Романенко и 12-летний Кристиан Лацко, жители Закарпатской области", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению их местонахождения и просят откликнуться всех, кому известно, где могут быть несовершеннолетние.
Ранее сообщалось, что под Одессой в жуткой аварии пострадали дети, а также в Харькове школьников заставили строить сад.
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