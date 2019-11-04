В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В понедельник, 4 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Так, в стране ожидается сильный ветер, на Закарпатье и в Карпатах - значительный дождь. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Днем 4 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Также читайте прогноз погоды на ноябрь.
по теме
В Украине объявлено штормовое предупреждение
В субботу, 2 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение
В Украину снова придет тепло
30 октября в Украине усилится похолодание. Придут ночные морозы до -3 градусов
Синоптик шокировал прогнозом погоды на ноябрь
Ноябрь в Украине станет по-настоящему холодным. Страну накроют холода, морозы и снег
Погода в Україні: коли розвіється туман
Синоптики заявляють про зміну погодних умов, коли імла розвіється остаточно?
На выходных "ударят" морозы со снегом
На следующих выходных, 2 и 3 ноября, погода в Украине резко ухудшится