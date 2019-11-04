В понедельник, 4 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Так, в стране ожидается сильный ветер, на Закарпатье и в Карпатах - значительный дождь. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 4 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также читайте прогноз погоды на ноябрь.