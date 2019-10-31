Погода на ноябрь: когда в Украину вернется тепло [ Редактировать ]
В пятницу, 1 ноября, вместе с антициклоном Ольденбургия из Европы в Украину придут морозы. Так, продолжатся ночные заморозки до 1 ноября, а после синоптики прогнозируют возвращение теплой погоды, пишут "Факты".
Отмечается, что тепло в Украину придет 4 ноября и продержится до 10 ноября. Можно ожидать до 16 градусов тепла.
Холодная погода без осадков задержится в Украине до выходных. Ночью возможны до восьми градусов мороза, днем - до восьми тепла.
Также мы писали о том, что в Карпатах "ударили" заморозки, а также синоптик шокировал прогнозом погоды на ноябрь.
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