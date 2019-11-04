Какой знак зодиака самый бедный [ Редактировать ]
Порой определенные знаки зодиака делают меньше, чем нужно для достижения успеха. Однако астрологи уверяют, что есть один знак зодиака, который практически "обречен" на бедность.
Так, на первом месте среди самых бедных знаков зодиака оказались Стрельцы. Этот знак зодиака не умеет откладывать и очень часто пытается всем угодить, забывая о собственных потребностях. Стрелец любит, когда все идеально. И с одной стороны, деньги сами идут к ним, но с другой, сохранить им деньги не удается.
Кроме того, этот знак зодиака любит помечтать. Но Стрельцы не всегда умеют распоряжаться деньгами и могут лишний раз позволить себе взять очередной кредит.
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