Порой определенные знаки зодиака делают меньше, чем нужно для достижения успеха. Однако астрологи уверяют, что есть один знак зодиака, который практически "обречен" на бедность.

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Так, на первом месте среди самых бедных знаков зодиака оказались Стрельцы. Этот знак зодиака не умеет откладывать и очень часто пытается всем угодить, забывая о собственных потребностях. Стрелец любит, когда все идеально. И с одной стороны, деньги сами идут к ним, но с другой, сохранить им деньги не удается.

Кроме того, этот знак зодиака любит помечтать. Но Стрельцы не всегда умеют распоряжаться деньгами и могут лишний раз позволить себе взять очередной кредит.

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