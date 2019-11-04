Домініканці встановили світовий танцювальний рекорд [ Редактировать ]
Домініканці встановили світовий танцювальний рекорд. Одразу 420 пар закружляли у запальному меренге. Тривало масове дійство понад 5 хвилин. Пристрасний танець зародився у Домініканській республіці в середині 19 століття.
За легендою рухи, схожі на накульгування, вигадали раби, яким заважали кайдани на ногах. У 2016 році ЮНЕСКО визнала домініканську музику й танець меренге - не-матеріальним культурним надбанням людства.
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