Домініканці встановили світовий танцювальний рекорд. Одразу 420 пар закружляли у запальному меренге. Тривало масове дійство понад 5 хвилин. Пристрасний танець зародився у Домініканській республіці в середині 19 століття.

За легендою рухи, схожі на накульгування, вигадали раби, яким заважали кайдани на ногах. У 2016 році ЮНЕСКО визнала домініканську музику й танець меренге - не-матеріальним культурним надбанням людства.